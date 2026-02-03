Форма поиска по сайту

03 февраля, 15:52

Происшествия

Полиция начала проверку после инцидента с принесшим пистолет учеником школы в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция Южного административного округа в Москве проводит проверку после инцидента с учеником, принесшим пистолет в школу № 2000, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В ведомстве отметили, что сообщение о том, что ученик 6-го класса принес предмет, схожий с пистолетом, поступило 2 февраля. В результате было установлено, что у мальчика был при себе игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми шариками, который ему передал товарищ.

На уроке ребенок показывал его учительнице и отказался отдавать, спрятав в рюкзаке. В результате оружие изъяли правоохранители. В территориальный отдел была вызвана мать шестиклассника, на нее составили административный материал по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Сотрудники ОМВД России по району Москворечье-Сабурово начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Помимо этого, решается вопрос о постановке школьника на учет в группу по делам несовершеннолетних.

Директор школы Марина Акатова, в свою очередь, сообщила Агентству "Москва", что информация об инциденте была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее на юге Москвы мужчина перегородил дорогу и несколько раз выстрелил в автомобиль. Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого и изъяли у него предмет, конструктивно схожий с пистолетом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

