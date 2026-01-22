Конфликт между общественниками и администрацией ТЦ произошел в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Здоровое Отечество"

Конфликт между представителями общественной организации "Здоровое Отечество" и администрацией торгового центра "Подворье" произошел в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел, когда общественники осматривали в здании павильоны с табачной продукцией для выявления незаконной торговли.

Полиция организовала проверку, устанавливаются участники и свидетели ссоры. Кроме того, правоохранители оценят торговые точки на предмет законности реализации табака.

"Надзор за ходом и результатами проверочных мероприятий обеспечивает Одинцовская городская прокуратура", – уточняется в публикации.

Ранее между двумя группами людей в Подольске произошла драка со стрельбой. Четверо граждан пострадали, им понадобилась медпомощь. Одного из участников конфликта арестовали в рамках расследования дела о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением распоряжения возложен на центральный аппарат ведомства.