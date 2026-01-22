Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 16:55

Происшествия

Конфликт между общественниками и администрацией ТЦ произошел в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Здоровое Отечество"

Конфликт между представителями общественной организации "Здоровое Отечество" и администрацией торгового центра "Подворье" произошел в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел, когда общественники осматривали в здании павильоны с табачной продукцией для выявления незаконной торговли.

Полиция организовала проверку, устанавливаются участники и свидетели ссоры. Кроме того, правоохранители оценят торговые точки на предмет законности реализации табака.

"Надзор за ходом и результатами проверочных мероприятий обеспечивает Одинцовская городская прокуратура", – уточняется в публикации.

Ранее между двумя группами людей в Подольске произошла драка со стрельбой. Четверо граждан пострадали, им понадобилась медпомощь. Одного из участников конфликта арестовали в рамках расследования дела о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением распоряжения возложен на центральный аппарат ведомства.

Столичные полицейские установят причину массового конфликта на юго-востоке Москвы

Читайте также


происшествия

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика