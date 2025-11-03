Массовая драка с ножами и топорами произошла в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "112"

Полицейские организовали проверку по факту конфликта между гражданами в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Уведомление об инциденте в поселке Московский в правоохранительные органы поступило в 23:40 субботы, 2 октября. На место сразу выехали полицейские, занимающиеся сейчас установкой всех участников произошедшего.

Уточняется, что причастных лиц доставят в отделение для дальнейшего разбирательства и наказания по закону. Данных о пострадавших не поступало.

Телеграм-канал Mash ранее писал, что участники конфликта вооружились ножами и топорами. Одному из очевидцев они якобы начали угрожать, а также сильно схватили за шею.

До этого в подмосковной Лобне женщина откусила голому мужчине ухо во время драки. Со слов местных жителей, она напала на него и стала избивать, в том числе нанесла сильные удары по голове.

Женщина была задержана прибывшими на место ЧП росгвардейцами. Обоих участников конфликта доставили в специализированные учреждения. Причины конфликта выясняются.