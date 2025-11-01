Мужчина напал на пассажира в вестибюле станции метро "Дмитровская"

Фото: 77.мвд.рф

37-летний мужчина подозревается в нападении на пассажира в вестибюле станции "Дмитровская" столичного метрополитена, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

По предварительным данным, в ходе конфликта между двумя мужчинами один из них ударил своего оппонента по голове и распылил в лицо перцовый баллончик. Пострадавший был госпитализирован, а подозреваемого в нападении задержали на улице Хачатуряна.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Ранее пассажир трамвая отказался предоставить документы и ударил по лицу контролера, проверявшего оплату проезда. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. По данным Дептранса города, с начала года это уже 30-е дело, возбужденное после нападения на контролера.

