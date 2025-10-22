Уголовное дело завели после нападения на контролера в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении пассажира, ударившего контролера в трамвае 8 октября, сообщает столичный Дептранс.

В департаменте рассказали, что контролер проверял оплату проезда, когда пассажир Александр Новиков, отказавшись предоставить документы, ударил его по лицу. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Нападение на контролера – это преступление! За него нарушитель всегда отвечает по закону", – подчеркнули в Дептрансе.

По данным ведомства, только с начала 2025 года это уже 30-е уголовное дело, возбужденное за нападение на контролера.

"Пожалуйста, оплачивайте проезд строго при входе в городской транспорт и обязательно дождитесь зеленой галочки на валидаторе – только так поездка считается оплаченной", – напомнили в публикации.

Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей, а за незаконное использование социальной карты москвича – 4 тысячи рублей. Пассажиров также призывают сохранять вежливость при взаимодействии с контролерами.

Ранее сообщалось, что напавшему на контролера в московском транспорте безбилетнику назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Пассажир, отказавшийся оплачивать проезд, набросился на сотрудницу, повалил ее на пол и нанес несколько ударов.