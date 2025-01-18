Напавший на контролера безбилетник получил 1,5 года тюрьмы

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Напавшему на контролера безбилетнику назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы, передает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В сентябре 2023 года наш контролер выявила пассажира, который не оплатил проезд. На просьбу предъявить документы нарушитель отреагировал агрессивно. Он схватил контролера за волосы, повалил ее на пол и несколько раз ударил, а затем скрылся", – говорится в сообщении.

Позже злоумышленник был задержан правоохранителями. В Дептрансе отметили, что нападение на сотрудников московского транспорта наказывается в соответствии со статьей "Применение насилия в отношении представителя власти". За это грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро. Конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции.

После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами ранее незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда.

