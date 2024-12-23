Задержаны братья, напавшие на пассажира метро Москвы

Правоохранители задержали мужчин, напавших на пассажира столичного метрополитена. О происшествии сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору на станции метро "Комсомольская", попросил двух граждан, которые стояли перед ним на одной ступени, уступить место для прохода. В ответ на это 50-летний мужчина сразу же ударил жителя столицы по голове. Когда же потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал брат правонарушителя, нанеся множественные удары", – уточняется в публикации.

После случившегося двое нападавших сбежали. Пострадавший рассказал об инциденте полицейским. Мужчин задержали в Нижегородской области, сейчас их привезли в Москву. Расследуется уголовное дело о побоях.

Ранее на станции столичного метро "Царицыно" произошел конфликт между двумя пассажирами, которые были в наушниках. Мужчина набросился на другого из-за того, что не расслышал сказанную ему фразу. Ему показалось, что оппонент хочет проявить агрессию, поэтому напал первый, ударив два раза кулаком в лицо.

