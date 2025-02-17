Мужчина задержан за разбойное нападение в переходе станции "Китай-город" метро Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на прохожего в переходе станции "Китай-город" столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии правоохранителей, 28-летний злоумышленник подошел к незнакомому мужчине в северном подуличном переходе станции. Он повалил его на пол и избил ногами. Затем подозреваемый похитил рюкзак пострадавшего, где находились телефон, два зарядных устройства, банковские карты и другое имущество.

"Пострадавший мужчина был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред", – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Действия подозреваемого квалифицировали по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Суд планирует рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу уже в ближайшее время.

Ранее другой мужчина избил пассажира на станции "Улица Дмитриевского" Некрасовской линии метро Москвы за то, что тот задел его при выходе из вагона. После этого оппонент скрылся, а пострадавший обратился к полицейским, которые оказали первую помощь и вызвали медиков. Подозреваемый задержан, им оказался 30-летний житель Подмосковья, возбуждено уголовное дело.

