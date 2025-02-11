Задержаны подозреваемые в нападении на занимавшихся криптовалютой в Москве

Фото: depositphotos/aksenovko

На севере Москвы правоохранители задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на двоих мужчин, которые занимались криптовалютой. Об этом сообщает пресс-служба столичное управление МВД РФ.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. По информации ведомства, фигуранты дела, зная о занятости молодых людей, проследили за ними на машине. В этот момент потерпевшие отправились обналичивать крупную сумму денег. Когда они вышли из банка, злоумышленники подошли к 20-летним молодым людям и начали угрожать им предметом, похожим на пистолет.

В результате подозреваемые применили силу в отношении молодых людей, надели на них наручники, а затем посадили в машину и уехали. По пути они забрали наличные у потерпевших в размере 1,2 миллиона рублей, а также банковские карты и мобильный телефон. Затем мужчины были высажены на смотровой площадке вблизи Москвы-реки. После этого нападавшие скрылись.

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемых в возрасте 20, 22 и 24 лет. Во время досмотра и обыска по месту жительства задержанных были изъяты более 560 тысяч рублей. Остальными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. В связи с этим возбуждено дело по статье "Разбой". Всех фигурантов дела отправили в СИЗО.

Ранее россиянин Андрей Веселов был задержан в Таиланде по подозрению в вымогательстве и незаконном лишении свободы другого гражданина России. Инцидент произошел 5 января.

По информации СМИ, мужчина вместе с сообщником вымогал деньги у россиянина, незаконно удерживая его силой в гостиничном номере. Веселов требовал, чтобы тот вернул ему 120 тысяч долларов, которые потерпевший якобы задолжал злоумышленнику после совместных операций с криптовалютой в России.

