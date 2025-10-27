Полицейские задержали продавца, бросившего табурет в женщину на рынке на юге Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали мужчину, который бросил металлический табурет в женщину на рынке на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по столице.

В МВД уточнили, что инцидент произошел в районе Каширского шоссе в Нагатино-Садовниках. Как заявила 42-летняя потерпевшая, она торговала на рынке в тот момент, когда один из продавцов кинул в нее табурет. В итоге здоровью женщины был причинен легкий вред.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили и задержали 44-летнего жителя Подмосковья. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, ударившего мальчика на территории жилого комплекса в Щербинке. Фигурантом оказался 41-летний житель поселка Рязановское в ТиНАО. Сам инцидент попал на видео, опубликованное в Сети. На кадрах видно, как мужчина наносит подростку удар в область живота.

