Всадник, избивший плетью двух пенсионеров, задержан в Кисловодске

Фото: телеграм-канал "112"

Полицейские задержали мужчину, который избил супружескую пару во время верховой прогулки в Кисловодске, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Видео сотрудники полиции обнаружили в Сети. На кадрах видно, что агрессивный наездник угрожает супругам и размахивает плеткой.

По словам Волк, инцидент произошел в районе городского озера. Между парой и двумя мужчинами, передвигавшимися на лошадях, произошел конфликт. Помимо оскорблений, один из всадников несколько раз ударил их плетью по лицу и рукам.

Полицейские установили местонахождение одного из мужчин и задержали его, передала представитель МВД.

"Следователем ОМВД России по городу Кисловодску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов")", – заявила Волк.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

