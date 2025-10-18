Задержан подозреваемый в нападении с ножом на жену бизнесмена Шевырева в Казани

Фото: телеграм-канал Readovka

Предполагаемого исполнителя нападения с ножом на жену бизнесмена Ивана Шевырева Ирину в Казани задержали в Таджикистане при попытке скрыться от следствия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый – 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Он был задержан в результате совместной операции МВД России и Таджикистана. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Также по делу задержаны двое родственников потерпевшей, начальник службы безопасности коммерческой организации и двое сообщников, оказывавших содействие в подготовке нападения, отметила Волк.

О нападении на супругу Шевырева стало известно 14 октября. ЧП произошло на улице Восстания. Неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся.

Ранее Советский районный суд Казани продлил срок задержания Шевырева по делу о покушении на его жену. Он и его отец задержаны на 72 часа, указывали в суде.