27 июля, 05:56Происшествия
Женщина ранила ножом мужа в Лефортово
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Женщина нанесла удар ножом мужу во время пьяной ссоры в квартире в Лефортово, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Сотрудники полиции выяснили, что в квартире одного из домов по улице Авиамоторная во время совместного распития спиртных напитков между супругами начался конфликт, в ходе которого 46-летняя женщина нанесла своему мужу три удара ножом в грудь.
Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Против женщины заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее мужчина напал с отверткой на пассажира автобуса в столице. Сотрудники задержали 21-летнего мужчину по его месту жительства. На допросе он заявил, что совершил нападение из-за плохого настроения.