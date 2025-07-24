Суд арестовал мужчину, стрелявшего из лука в двух женщин

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Суд арестовал Александра Ершова, стрелявшего из лука в двух женщин на проходной завода в Сант-Петербурге, до 22 сентября, сообщается в телеграм-канале пресс-службы прокуратуры города.

Ведомство до этого поддержало ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 23 июля на заводе в Выборгском районе. По данным СМИ, у мужчины не сработал пропуск, после чего между злоумышленником и охранницами началась ссора. СК РФ по Петербургу уточняло, что мужчина ранил сотрудниц на почве личной неприязни.

Обе женщины были госпитализированы с колотыми ранами. Как уточнила прокуратура, умысел на убийство мужчина не довел до конца, в том числе благодаря своевременно оказанной потерпевшим медицинской помощи.

После случившегося мужчина скрылся с места преступления. Спустя некоторое время его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело, он обвиняется по части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц").

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