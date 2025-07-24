Курьеры устроили стрельбу из пневматических пистолетов в Видном

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Видном двое курьеров устроили стрельбу из пневматических пистолетов, сообщила полиция Подмосковья в телеграм-канале.

В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступили сообщения о стрельбе возле домов на 3-й Радиальной улице. Прибывшие на место сотрудники установили, что выстрелы производили курьеры доставки из хулиганских побуждений. В результате случившегося пострадавших нет.

Одного из участников инцидента удалось задержать. У 21-летнего местного жителя изъят пневматический пистолет, курьер привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание второго правонарушителя.

Ранее стрельбу из ракетниц устроили подростки возле метро "Станция Просвещения" в Санкт-Петербурге. На проспекте Энгельса между двумя группами молодых людей возник словесный конфликт, после чего четверо неизвестных обстреляли оппонентов из пиротехники. Было задержано двое подростков 15 и 17 лет, после допроса их передали законным представителям.

Несмотря на то что в результате происшествия не поступало сообщений о пострадавших, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и принимают меры для розыска остальных участников инцидента.

