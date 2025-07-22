Сотрудники МВД задержали 12 москвичей после стрельбы в центре

В столице задержали 12 человек после стрельбы в центре, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале

Предварительно, конфликт произошел между группой подростков и проходившими мимо мужчиной и женщиной.

Один из злоумышленников выстрелил в оппонента, мужчина выстрелил в ответ и покинул место происшествия. Второй подозреваемый в это время забрал оружие у знакомого и побежал за потерпевшим, продолжая стрелять.

Правоохранители установили и доставили в отдел 12 фигурантов дела, составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Троих подростков поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних, а двух передали родителям.

У фигурантов дела изъяли огнестрельное оружие, два предмета, конструктивно схожие с пистолетами, а также три ножа и два аэрозольных баллончика. Все вещи направлены на исследование.

Волк добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Под стражу заключены двое фигурантов – одному из них 19 лет, другому 16.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который пытался застрелить своего знакомого из боевого пистолета. В ходе конфликта он выстрелил не менее трех раз, но не смог довести преступление до конца, так как пострадавшему оказали помощь. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".