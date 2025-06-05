В Барнауле мужчины открыли стрельбу из пневматики по детской площадке

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Двое молодых людей в возрасте 20 и 21 года открыли стрельбу из пневматической винтовки по детской площадке в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Тогда мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Крупской, несколько раз выстрелили из пневматики в сторону детской площадки, где играли несовершеннолетние. В результате пострадал 15-летний ребенок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Следователи уже начали проводить необходимые мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что оба злоумышленника задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У одного из них изъята пневматическая винтовка, которая была отправлена на экспертизу. Кроме того, правоохранители выяснили, что в момент произошедшего фигуранты дела находились в нетрезвом состоянии.



В свою очередь, как заявили в пресс-службе прокуратуры, прокурор Алтайского края Антон Герман проконтролирует выяснение всех обстоятельств, а также ход расследования уголовного дела.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который ранил в столице 11-летнюю девочку из пневматического пистолета. Дело было возбуждено по статье "Хулиганство". По версии СК, злоумышленник целился в собаку девочки.

