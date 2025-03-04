В Петербурге задержан мужчина за стрельбу на Васильевском острове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета из окна дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В полурасселенном доме на 10-й линии Васильевского острова мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения стрелял в воздух из травматического пистолета", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, мужчину доставляют на медосвидетельствование. Как отметил источник, в результате случившегося обошлось без пострадавших.

Ранее правоохранители в Москве задержали троих мужчин в возрасте от 21 до 27 лет, которых подозревают в хулиганстве после инцидента со стрельбой. По данным МВД, один из задержанных поругался со своей сожительницей, поэтому вместе с друзьями решил приехать к ее дому, расположенному на Фомичевской улице. Там они начали бить ногами и руками по входной двери квартиры, где жила женщина. Затем один из них вытащил из кармана пистолет и выстрелил из него несколько раз на лестничной площадке.

Между тем в Томске были задержаны двое стрелявших из пневматического оружия по окнам Политехнического техникума. О звуках, схожих с выстрелами, сообщили в полицию очевидцы. По данным регионального УМВД, в результате происшествия никто не пострадал.

