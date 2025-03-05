В Орске стрелявший в сторону женщины назвал свой поступок шуткой

Фото: телеграм-канал "Полиция Оренбуржья"

Мужчина, стрелявший в сторону женщины у подъезда в Орске, назвал свой поступок шуткой. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции 22-летний житель Орска. Молодой человек признался в содеянном и раскаялся", – говорится в публикации.

Выяснилось, что парень стрелял холостыми патронами из сигнального пистолета. Специалисты не нашли вмятин, гильзы изъяли.

"Не хотел кому-либо причинить вред или напугать, мы просто стояли с друзьями и шутили. Я выстрелил сначала в сторону подъезда, потом в воздух", – сказал молодой человек, принося извинения.

Ранее правоохранители нашли в Сети видеоролик, на котором женщина заходит в подъезд, и в это время в ее сторону стреляет один из мужчин. Женщина не пострадала, а мужчины продолжили вести себя вызывающе с оружием в руках. Все случилось у подъезда дома 74 по улице Ялтинской в Орске.

