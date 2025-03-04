В Орске неизвестный выстрелил в женщину при входе в подъезд

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Неизвестный мужчина выстрелил в женщину при входе в подъезд дома 74 по улице Ялтинской в Орске. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России по Оренбургской области.

Правоохранители нашли в Сети видеоролик, на котором женщина заходит в подъезд, и в это время в ее спину стреляет один из мужчин, стоящих напротив. Женщина не пострадала, а мужчины продолжили "вести себя вызывающе с оружием в руках", уточнили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело. Специалисты намерены выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в подмосковной Балашихе. После этого он скрылся с места преступления. Женщине была оказана необходимая медпомощь.

Правоохранители смогли установить личность стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

