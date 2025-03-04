04 марта, 16:04Происшествия
В Орске неизвестный выстрелил в женщину при входе в подъезд
Фото: depositphotos/blinow61
Неизвестный мужчина выстрелил в женщину при входе в подъезд дома 74 по улице Ялтинской в Орске. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России по Оренбургской области.
Правоохранители нашли в Сети видеоролик, на котором женщина заходит в подъезд, и в это время в ее спину стреляет один из мужчин, стоящих напротив. Женщина не пострадала, а мужчины продолжили "вести себя вызывающе с оружием в руках", уточнили в ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело. Специалисты намерены выяснить обстоятельства случившегося.
Ранее мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в подмосковной Балашихе. После этого он скрылся с места преступления. Женщине была оказана необходимая медпомощь.
Правоохранители смогли установить личность стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ТЦ в Мытищах