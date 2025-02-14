Полиция задержала водителя после стрельбы по таксисту в центре Москвы

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Мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета по водителю такси в ходе дорожного конфликта, задержан, сообщила пресс-служба управления МВД России по столице.

По данным правоохранителей, ссора между водителями произошла на Гольяновской улице из-за столкновения транспортных средств. Водитель внедорожника выстрелил несколько раз в направлении оппонента.

Скорая помощь доставила пострадавшего мужчину в больницу. Очевидец сообщил о произошедшем в экстренные службы и полицию.

Сотрудники ведомства выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Вместе с ними прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела МВД.

В результате правоохранители изъяли у водителя внедорожника травматический пистолет. При этом задержанный имел разрешительные документы на оружие. По факту инцидента была начата проверка для принятия процессуального решения.

Ранее в Москве задержали 23-летнего мужчину, который несколько раз выстрелил в воздух в центре Москвы. В Сети были найдены кадры, на которых видно, как мужчина, находясь на проезжей части в общественном месте, выстрелил в воздух из неустановленного оружия. По словам самого молодого человека, он стрелял из охолощенного оружия, которое выбросил в Москву-реку.