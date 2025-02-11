Российский боец MMA Крайнов лишился глаза из-за стрельбы в Краснодаре

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Руслан Крайнов лишился глаза в результате стрельбы в Краснодаре. Об этом заявили в пресс-службе краснодарского бойцовского клуба "Нарт" на своей странице в одной из социальных сетей.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с конфликтом между несколькими людьми у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. По данным МВД по региону, неизвестные ранили мужчину и скрылись на автомобиле, но были задержаны полицией.

В бойцовском клубе рассказали, что сейчас пострадавшему требуется операция.

В свою очередь, сам Крайнов заявил ТАСС, что ему пока тяжело давать комментарии по сложившейся ситуации.

"Да и помню все отрывками", – подчеркнул спортсмен.

Между тем глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по всем обстоятельствам инцидента.

Ранее спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска. Врачи диагностировали ушиб мозга и гематому. Его супруга связала произошедшее с криминалом. По факту избиения возбуждено уголовное дело.

