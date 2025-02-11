11 февраля, 11:20Происшествия
Российский боец MMA Крайнов лишился глаза из-за стрельбы в Краснодаре
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/simba_933
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Руслан Крайнов лишился глаза в результате стрельбы в Краснодаре. Об этом заявили в пресс-службе краснодарского бойцовского клуба "Нарт" на своей странице в одной из социальных сетей.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись с конфликтом между несколькими людьми у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. По данным МВД по региону, неизвестные ранили мужчину и скрылись на автомобиле, но были задержаны полицией.
В бойцовском клубе рассказали, что сейчас пострадавшему требуется операция.
В свою очередь, сам Крайнов заявил ТАСС, что ему пока тяжело давать комментарии по сложившейся ситуации.
"Да и помню все отрывками", – подчеркнул спортсмен.
Между тем глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по всем обстоятельствам инцидента.
Ранее спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска. Врачи диагностировали ушиб мозга и гематому. Его супруга связала произошедшее с криминалом. По факту избиения возбуждено уголовное дело.