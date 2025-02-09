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09 февраля, 19:07

Спорт

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска, заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

"Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья", – написал он в своем телеграм-канале.

Позже в медучреждении уточнили, что мужчина поступил в больницу с травмой головы в ночь на 9 февраля. К вечеру 9-го числа он уже пришел в себя, сообщает представитель учреждения в беседе с ТАСС.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка легкоатлетка Светлана Мастеркова опровергла сообщения о своей госпитализации, заявив, что находится дома. До этого некоторые телеграм-каналы заявили, что спортсменка якобы попала в больницу с агрессивной формой злокачественной опухоли мозга. Там ей якобы были проведены внутривенные инъекции противоопухолевых препаратов, после чего ее выписали.

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