Олимпийская чемпионка Мастеркова опровергла слухи о госпитализации

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Двукратная олимпийская чемпионка легкоатлетка Светлана Мастеркова рассказала, что находится дома, тем самым опровергнув сообщения о своей госпитализации.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что легкоатлетка оказалась в больнице с агрессивной формой злокачественной опухоли мозга. В медицинском учреждении ей якобы были проведены внутривенные инъекции противоопухолевых препаратов, после чего ее выписали.

Экс-спортсменка заявила, что не знает, зачем и кто пишет подобные сообщения. Она также призвала прекратить распространять недостоверную информацию.

"Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред. Утром позвонила подруга, спрашивает: "Бедная, что с тобой? Вчера на дне рождения гуляли, мороженое ели". Что опять случилось, я не знаю", – подчеркнула Мастеркова в телеграм-канале.

Она попросила поклонников не обращать внимания на опубликованную в СМИ информацию о ее госпитализации.

Ранее советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла сообщения об ухудшении здоровья и сообщила, что чувствует себя хорошо.

СМИ писали, что у тренера обострились проблемы с сердцем, однако Тарасова возмутилась частому распространению ложных данных, касающихся ее состояния.