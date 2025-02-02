Супруга Ливанова опровергла сообщения о его экстренном переводе в реанимацию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Елена Ливанова, жена 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова, заявила, что сообщения об экстренном переводе актера в реанимацию не соответствуют действительности.

В беседе с ТАСС она уточнила, что Ливанов чувствует себя хорошо.

Некоторое время назад в телеграм-каналах начала распространяться информация о том, артист был якобы экстренно переведен в реанимацию. Утверждалось, что врачи делают все возможное, стремясь стабилизировать его состояние.

СМИ сообщили о госпитализации Ливанова 26 января. По словам журналистов, актер несколько дней находился в реанимации. Утверждалось, что врачи диагностировали у него расстройство кровообращения головного мозга.

Уже 27 января супруга артиста подтвердила его госпитализацию, отметив, что у ее мужа все хорошо и он лежит в обычной палате. В свою очередь, друг актера, поэт-песенник Юрий Энтин уточнил, что причиной, по которой Ливанов оказался в больнице, стала нехватка железа.

Позже жена Ливанова сообщала, что он находится в нормальном состоянии и оказался вынужден лечь в больницу в силу возраста.