02 февраля, 13:43Культура
Супруга Ливанова опровергла сообщения о его экстренном переводе в реанимацию
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Елена Ливанова, жена 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова, заявила, что сообщения об экстренном переводе актера в реанимацию не соответствуют действительности.
В беседе с ТАСС она уточнила, что Ливанов чувствует себя хорошо.
Некоторое время назад в телеграм-каналах начала распространяться информация о том, артист был якобы экстренно переведен в реанимацию. Утверждалось, что врачи делают все возможное, стремясь стабилизировать его состояние.
СМИ сообщили о госпитализации Ливанова 26 января. По словам журналистов, актер несколько дней находился в реанимации. Утверждалось, что врачи диагностировали у него расстройство кровообращения головного мозга.
Уже 27 января супруга артиста подтвердила его госпитализацию, отметив, что у ее мужа все хорошо и он лежит в обычной палате. В свою очередь, друг актера, поэт-песенник Юрий Энтин уточнил, что причиной, по которой Ливанов оказался в больнице, стала нехватка железа.
Позже жена Ливанова сообщала, что он находится в нормальном состоянии и оказался вынужден лечь в больницу в силу возраста.
"Тайны кино": Татьяна Самойлова и Василий Ливанов