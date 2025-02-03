Тарасова опровергла информацию об ухудшении здоровья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что чувствует себя хорошо и находится сейчас дома, таким образом опровергнув слухи об ухудшении своего здоровья.

Информация о том, что у нее обострились проблемы с сердцем, появилась ранее в телеграм-канале SHOT. Сообщалось, что тренер вызвала себе скорую помощь, но отказалась от госпитализации.

Тарасова уточнила, что с сердцем у нее все в порядке, однако имеются проблемы с коленом, которое она планирует начать лечить. Она также возмутилась частому распространению ложных данных, касающихся ее состояния.

"Ну нельзя же меня все время на тот свет отправлять. Что же это за журналисты такие, которые этим регулярно занимаются?" – заявила тренер в беседе с ТАСС.

Вместе с тем она подчеркнула, что никто ей даже не звонил перед публикацией материалов о том, что ей потребовалась помощь медиков, чтобы проверить информацию.

"Они не звонили. Они подрывают веру в вас, журналистов. Мы вам как бы не верим уже ни одному вашему слову. Вот и все", – добавила фигуристка в беседе с телеканалом "360".

Накануне также были опровергнуты сообщения об экстренном переводе народного артиста РСФСР Василия Ливанова в реанимацию. Супруга актера Елена уточнила, что он чувствует себя хорошо.

Причем в СМИ писали, что врачи диагностировали у Ливанова расстройство кровообращения головного мозга. Утверждалось, что врачи делают все возможное, стремясь стабилизировать его состояние.