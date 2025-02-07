Сын Олега Стриженова рассказал, что народный артист чувствует себя хорошо

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Народный артист СССР Олег Стриженов чувствует себя хорошо. Об этом изданию Life.ru рассказал его сын, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Стриженов экстренно госпитализирован с инфарктом мозга. Журналисты отмечали, что у актера были проблемы с кровообращением в головном мозге. Врачам удалось нормализовать состояние Стриженова, однако он находился под наблюдением медиков в течение примерно четырех недель.

"Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования", – рассказал Стриженов-младший.

Ранее супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена заявила, что актера выписали из больницы. Друг Ливанова поэт Юрий Энтин в беседе с журналистами добавил, что артиста будут регулярно увозить в больницу, так как у него наблюдается нехватка железа.

О госпитализации Ливанова стало известно в конце января. Ряд СМИ утверждал, что 89-летнего артиста поместили в реанимацию из-за якобы расстройства кровообращения головного мозга, но супруга актера опровергла эту информацию и сказала, что он находится в обычной палате.