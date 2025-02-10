Жена комментатора Скворцова рассказала, что травма головы вызвала замедление речи

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В связи с травмой головы у спортивного комментатора Романа Скворцова замедлились речь и движения. Также у него наблюдается краткосрочная амнезия, рассказала в беседе с RT его супруга Ксения.

По ее словам, Скворцов не может вспомнить, что произошло в вечер нападения. Однако он узнает друзей и родных и не забыл про Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на котором работал.

Супруга комментатора рассказала, что посещала его в реанимации. По прогнозам врачей, через пару дней его должны перевести в обычную палату. При этом вывозить его на лечение в Москву медики не собираются.

Ксения подчеркнула, что полиция уже приступила к поискам мужчины, который стал свидетелем нападения, но ей неизвестно кто это.

"Он (Роман. – Прим. ред.) из-за всего этого сам очень сильно переживает и загоняется, что доставил неудобство всем <...> Он просто человек, который не любит доставлять неудобства другим", – поделилась супруга Скворцова.

Комментатор попал в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Отмечалось, что его привезли в больницу с Красного проспекта, где находится большое количество баров и ресторанов.

Он находится в сознании, но врачи диагностировали ушиб мозга и гематому. Супруга комментатора связывала травму мужа с криминалом. По факту избиения было заведено уголовное дело.

О состоянии здоровья Скворцова докладывают губернатору области, новосибирский Минздрав держит ситуацию на контроле.

