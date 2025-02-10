Новосибирский Минздрав держит на контроле ситуацию с травмой комментатора Скворцова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министерство здравоохранения Новосибирской области держит на контроле ситуацию с лечением спортивного комментатора Романа Скворцова, который был госпитализирован в реанимацию. Об этом заявил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

"Ситуация на контроле", – цитирует его ТАСС.

Других комментариев министр не дал, сославшись на врачебную тайну.

Скворцов попал в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Комментатор находится в сознании, но у него диагностировали ушиб мозга и гематому. О его состоянии здоровья докладывают губернатору области, также КХЛ держит ситуацию на контроле.

