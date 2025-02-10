ТАСС: у спортивного комментатора Романа Скворцова диагностировали ушиб мозга

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У спортивного комментатора Романа Скворцова, который ранее был госпитализирован в Новосибирске, диагностировали ушиб мозга и гематому, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Информации об ухудшении состояния нет", – отметил собеседник агентства, добавив, что сейчас комментатор проходит дополнительные обследования.



Между тем спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов рассказал в своем телеграм-канале, что недавно Скворцов поговорил по телефону с женой.

"Сегодня Романа перевозят в областную больницу. Его состояние здоровья контролирует лично министр здравоохранения Новосибирской области, который обо всем докладывает губернатору. Держит на пульсе ситуацию и КХЛ", – добавил он.

Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Отмечалось, что комментатора с травмой головы привезли в больницу с Красного проспекта, где находится большое количество баров и ресторанов. На данный момент Скворцов находится в сознании. Обстоятельства получения травмы проверяет полиция.