Актер Головин получил травму руки при падении с лошади на проекте "Выживалити"

10 февраля, 14:15Шоу-бизнес
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Звезда сериала "Кадетство" Александр Головин получил серьезную травму в ходе съемок реалити-шоу "Выживалити". Артист упал с лошади и травмировал руку, рассказали "Газете.ру" в пресс-службе проекта.
Как отметил собеседник издания, рука Головина опухла так, что он почти не мог ею пошевелить. Несмотря на травму, актер продолжил соревнование. Сам артист назвал "Выживалити" "очень жестким шоу", в котором никому не дают поблажек, невзирая на статус и медийность.
Кроме того, некоторые участники реалити-шоу подхватили желудочную инфекцию. Из-за нее блогер Мария Горячева, олимпийская чемпионка Мария Пасека и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова три дня пролежали в больнице под капельницей с высокой температурой.
В пятницу, 7 февраля, актер театра и кино Денис Матросов пострадал в ДТП с участием полицейской машины в Москве. У него оказалась повреждена нога, какое-то время артист находился в состоянии шока.
Накануне был госпитализирован спортивный комментатор Роман Скворцов. Он попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска с травмой головы. У Скворцова диагностирован ушиб мозга.
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