Жена комментатора Скворцова связала его травму с криминалом

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Жена спортивного комментатора Романа Скворцова Ксения заявила, что инцидент с ее мужем, который ранее попал в реанимацию в Новосибирске, связан с криминалом. Об этом она написала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

"Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу", – добавила Ксения.

Скворцов попал в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Комментатор находится в сознании, но у него диагностировали ушиб мозга и гематому. О его состоянии здоровья докладывают губернатору области, новосибирский Минздрав также держит ситуацию на контроле.