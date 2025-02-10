Уголовное дело возбуждено по факту избиения комментатора Скворцова

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбуждено по факту избиения спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Правоохранители возбудили дело по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Скворцов попал в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Отмечалось, что комментатора привезли в больницу с Красного проспекта, где находится большое количество баров и ресторанов.

Он находится в сознании, но врачи диагностировали ушиб мозга и гематому. По словам супруги Скворцова Ксении, состояние комментатора тяжелое, но его жизни ничего не угрожает. Также она связала травму мужа с криминалом.

О состоянии здоровья Скворцова докладывают губернатору области, новосибирский Минздрав держит ситуацию на контроле.