05 февраля, 05:01Происшествия
Подозреваемые в стрельбе и похищении человека на западе Москвы задержаны в Подмосковье
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе и похищении человека на улице Кастанаевская в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
"На территории Московской области были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на улице Кастанаевская. Предварительно установлено, что причиной конфликта послужили разногласия при продаже транспортного средства", – указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники использовали травматическое оружие, а затем похитили потерпевшего, насильно усадив его в автомобиль и скрылись с места происшествия. Впоследствии они высадили пострадавшего из автомобиля и скрылись. На данный момент ему ничего не угрожает.
Задержанные, 1998 и 2001 года рождения, были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Неизвестные открыли стрельбу на западе столицы вечером 4 февраля. В МВД сообщили, что между гражданами, находившимися в машинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель Mercedes без номеров скрылся с места происшествия.
Столичный СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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