Подозреваемые в стрельбе и похищении человека на западе Москвы задержаны в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в стрельбе и похищении человека на улице Кастанаевская в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

"На территории Московской области были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на улице Кастанаевская. Предварительно установлено, что причиной конфликта послужили разногласия при продаже транспортного средства", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники использовали травматическое оружие, а затем похитили потерпевшего, насильно усадив его в автомобиль и скрылись с места происшествия. Впоследствии они высадили пострадавшего из автомобиля и скрылись. На данный момент ему ничего не угрожает.

Задержанные, 1998 и 2001 года рождения, были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Неизвестные открыли стрельбу на западе столицы вечером 4 февраля. В МВД сообщили, что между гражданами, находившимися в машинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель Mercedes без номеров скрылся с места происшествия.

Столичный СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.