СК завел дело после похищения человека со стрельбой на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело возбуждено после похищения человека со стрельбой на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Как уточнили в ведомстве, конфликт между двумя группами мужчин произошел на улице Кастанаевской. Известно, что один из них выстрелил из травматического оружия в сторону ранее ему знакомых мужчин. После одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливается местонахождение всех участников конфликта.

Неизвестные открыли стрельбу на западе столицы вечером 4 февраля. В МВД сообщили, что между гражданами, находившимися в машинах Hyundai и Mersedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель Mersedes без номеров скрылся с места происшествия.