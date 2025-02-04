04 февраля, 21:14 (обновлено 04.02.2025 21:41)Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу на западе Москвы
Фото: depositphotos/blinow61
Неизвестные открыли стрельбу на западе столицы, после чего скрылись на машине без номеров, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошел в районе Филевского парка, утверждает собеседник издания. В ГУ МВД по столице позднее уточнили, что все произошло на Кастанаевской улице.
"Между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mersedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mersedes с пассажирами скрылся с места происшествия", – добавили в МВД.
Сотрудники полиции продолжают розыск и задержание участников инцидента.
Ранее мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в подмосковной Балашихе. После этого он скрылся с места преступления. Женщине была оказана необходимая медпомощь.
Правоохранители смогли установить личность стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Балашихинская городская прокуратура взяла ход и результаты расследования под свой контроль.
Прокуратура Москвы опубликовала видео со стрельбой на Большой Никитской улице