Неизвестные открыли стрельбу на западе Москвы

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Неизвестные открыли стрельбу на западе столицы, после чего скрылись на машине без номеров, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в районе Филевского парка, утверждает собеседник издания. В ГУ МВД по столице позднее уточнили, что все произошло на Кастанаевской улице.

"Между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mersedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mersedes с пассажирами скрылся с места происшествия", – добавили в МВД.

Сотрудники полиции продолжают розыск и задержание участников инцидента.

Ранее мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в подмосковной Балашихе. После этого он скрылся с места преступления. Женщине была оказана необходимая медпомощь.

Правоохранители смогли установить личность стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Балашихинская городская прокуратура взяла ход и результаты расследования под свой контроль.

