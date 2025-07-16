Подростки устроили стрельбу из ракетниц у метро "Проспект Просвещения" в Санкт-Петербурге

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Подростки устроили стрельбу из ракетниц возле станции метро "Проспект Просвещения" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 15 июля у станции метро на проспекте Энгельса произошел словесный конфликт между двумя группами молодых людей. После четверо неизвестных обстреляли своих оппонентов из пиротехники.

"Для разбирательства в отдел полиции были доставлены двое подростков 15 и 17 лет. После опроса они были переданы законным представителям", – говорится в сообщении МВД.

Сообщений от медицинских учреждений о пострадавших в инциденте не поступало, при этом полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела и принимают меры для розыска скрывшихся участников драки.

Ранее полиция Сочи начала проверку после публикации видеоролика в Сети, на котором видна драка с участием нескольких человек. Инцидент произошел у канатной дороги горнолыжного курорта. В итоге были задержаны четверо туристов. Причину конфликта мужчины объяснить не смогли, в итоге каждого из них привлекли к административной ответственности.

