Лидера банды в Хабаровском крае осудили на 18 лет за нападение на 11 женщин и 2 мужчин

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Глава преступной группировки в Хабаровском крае получил 18 лет колонии строгого режима за разбойные нападения на 11 женщин и 2 мужчин, похищения и изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следователи выяснили, что 33-летний мужчина организовал преступную группировку в августе 2023 года, позвав в нее пятерых своих знакомых. Злоумышленники знакомились с женщинами через интернет, предлагая им встречи в Хабаровске. После чего один из членов банды, выполнявший роль водителя, информировал остальных и под предлогом прогулки увозил жертв в безлюдное место. Там инсценировался поиск закладки с наркотиками, остальные участники нападали на женщин, обвиняя их в якобы незаконном обороте наркотиков.

После чего злоумышленники запирали жертв в заранее арендованные квартиры, где удерживали, чтобы выманить деньги и не допустить обращения в полицию. За год преступной деятельности группировке удалось похитить свыше 800 тысяч рублей.

В прокуратуре Хабаровского края подчеркнули, уголовные дела в отношении других соучастников банды рассматриваются судом.

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