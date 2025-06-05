Обвиняемый по делу об убийстве подростка в Алматинской области приговорен к 23 годам

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Казахстанский суд области Жетысу осудил на 23 года лишения свободы 25-летнего Абзала Шынасыла, который проходит главным обвиняемым в резонансном деле об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Трансляция заседания доступна на YouTube-канале Верховного суда республики.

Гособвинение утверждает, что Шынасыл ударил мальчика ножом в сердце во время массовой драки в городе Талгар Алматинской области.

Вместе с тем приговор будет вынесен еще 8 фигурантам, обвиняемым в причастности к убийству подростка и избиении его отца и дяди.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, из-за чего в октябре прошлого года в Талгаре ввели подразделения Нацгвардии для поддержания порядка.

Ранее в Подмосковье к 8 годам колонии строгого режима был приговорен 35-летний местный житель по делу об убийстве сестры. Инцидент произошел в поселке Лосино-Петровском Свердловского городского округа.

Злоумышленник задушил в собственном доме родственницу, но вызвал скорую помощь лишь через несколько дней после случившегося. На допросе осужденный заявил, что сестра плохо себя чувствовала и мешала ему спать.

