23 мая, 18:01Происшествия
В Бердянске арестовали школьницу, обвиняемую в убийстве 7-летнего ребенка
Фото: vk.com/СУ СК России по Запорожской области
Мелитопольский межрайонный суд арестовал несовершеннолетнюю, обвиняемую в убийстве 7-летней девочки в Бердянске, передает пресс-служба СК России по Запорожской области.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователей. В СИЗО обвиняемая проведет 2 месяца, уточнили в ведомстве, добавив, что правоохранители продолжат работу над сбором и закреплением доказательств по данному уголовному делу.
Убийство 14-летняя школьница совершила, вдохновившись битцевским маньяком Александром Пичушкиным. По версии следствия, она ударила ребенка молотком не менее трех раз в лесополосе, после чего девочка скончалась.
После проведения следственных мероприятий подозреваемую задержали. В ходе допроса она рассказала еще о нескольких жертвах. В настоящее время ведется их поиск.
На фоне произошедшего общественники предложили ограничить доступ подростков в России к тру-крайм-контенту, рассказывающему о жестоких преступлениях и серийных убийцах. Авторы инициативы утверждают, что предложение направлено на защиту психики детей от негативного влияния такого контента, который может искажать восприятие реальности, повышать тревожность, снижать успеваемость и социальную адаптацию.