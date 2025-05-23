В Бердянске арестовали школьницу, обвиняемую в убийстве 7-летнего ребенка

Фото: vk.com/СУ СК России по Запорожской области

Мелитопольский межрайонный суд арестовал несовершеннолетнюю, обвиняемую в убийстве 7-летней девочки в Бердянске, передает пресс-служба СК России по Запорожской области.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователей. В СИЗО обвиняемая проведет 2 месяца, уточнили в ведомстве, добавив, что правоохранители продолжат работу над сбором и закреплением доказательств по данному уголовному делу.

Убийство 14-летняя школьница совершила, вдохновившись битцевским маньяком Александром Пичушкиным. По версии следствия, она ударила ребенка молотком не менее трех раз в лесополосе, после чего девочка скончалась.

После проведения следственных мероприятий подозреваемую задержали. В ходе допроса она рассказала еще о нескольких жертвах. В настоящее время ведется их поиск.

На фоне произошедшего общественники предложили ограничить доступ подростков в России к тру-крайм-контенту, рассказывающему о жестоких преступлениях и серийных убийцах. Авторы инициативы утверждают, что предложение направлено на защиту психики детей от негативного влияния такого контента, который может искажать восприятие реальности, повышать тревожность, снижать успеваемость и социальную адаптацию.