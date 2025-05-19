В Бердянске по подозрению в убийстве ребенка была задержана 14-летняя девочка

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Бердянске 14-летнюю девочку задержали по подозрению в убийстве ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 16 мая задержанная встретила 7-летнюю девочку на улице и предложила вместе прогуляться в сторону лесополосы. Во время прогулки подозреваемая ударила ребенка по голове молотком не менее трех раз. Девочка скончалась на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы.

При этом в ходе допроса задержанная рассказала еще о нескольких жертвах. В ведомстве подчеркнули, что сейчас следователи-криминалисты работают над поиском других потерпевших. Кроме того, по уголовному делу были назначены судебные экспертизы, включая судебно-психиатрическую, добавил в СК.

"Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемой", – говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Дмитрове 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. По данным прокуратуры Московской области, инцидент произошел в микрорайоне Трудовая поселка Некрасовского. Между детьми произошел конфликт, в ходе которого подросток ударил ножом мальчика. Спасти ребенка не удалось.

