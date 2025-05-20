Организация "Отцы рядом" потребовала ограничить подросткам доступ к тру-крайм-контенту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут ограничить доступ подростков к тру-крайм-контенту, рассказывающему о жестоких преступлениях и серийных убийцах, пишет Life.ru.

С соответствующим предложением в Госдуму обратилась межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" во главе с председателем Иваном Курбаковым.

Как пояснили авторы инициативы, подобный контент, распространяемый в интернете, социальных сетях, видеохостингах и печатных изданиях, вредит психике детей. В частности, среди последствий у несовершеннолетних может исказиться восприятие реальности, повыситься тревожность и страх.

Более того, тре-крам способствует развитию девиантного поведения, снижению успеваемости и социальной адаптации.

"Дети могут начать воспринимать насилие как норму, утратить чувство эмпатии и сострадания", – следует из документа.

Курбаков также подчеркнул, что у подростков еще не сложилась прочная система моральных ценностей, и поэтому они легко поддаются влиянию. По его словам, частое соприкосновение с подобным контентом может заставить детей воспринимать насилие не как угрозу, а как что-то обыденное или даже привлекательное.

Предлагаемые меры включают:



ужесточение законов, регулирующих тру-крайм материалы, четкое определение вредного контента и наказание за его распространение;

усиление работы правоохранительных органов и Роскомнадзора по блокировке опасных ресурсов, привлечение к ответственности владельцев сайтов и администраторов групп и развитие родительского контроля;

информирование детей и родителей, внедрение курсов по критическому мышлению и поддержка позитивных форм досуга;

закрепление ответственности за родителями за воспитание и информационную безопасность детей, ограничения на использование гаджетов и поддержание увлечения малолетних;

привлечение общественных организаций к борьбе с опасным контентом и повышение осведомленности населения.

На проблему бесконтрольного распространения тру-крайм-контента, изначально ориентированного на взрослую аудиторию, обратил внимание и депутат Госдумы Антон Немкин. По его наблюдениям, нынешние технологии позволяют получить доступ к любому контенту одним нажатием кнопки, а алгоритмы социальных сетей и видеохостингов способствуют его распространению.

"Без установления четких критериев вредоносности такого контента и реальных механизмов ответственности для его распространителей любые рекомендации родителей или педагогов оказываются малоэффективными. Законодательное ужесточение требований к тру-крайм-материалам с учетом возрастных ограничений – шаг, который уже давно назрел", – высказал он.

Тем не менее чиновник считает, что одних запретов недостаточно для решения проблемы. Меры должны включать, например, профилактические мероприятия, обучающие людей критически оценивать информацию и создавать альтернативные формы досуга.

Немкин предположил, что подростки обращаются к мрачным темам из-за одиночества, отсутствия поддержки или желания выразить себя. Поэтому комплексная работа – от школы до семьи и общественных организаций – ключ к снижению интереса к такому контенту.

Также депутат прокомментировал недавнюю ситуацию со школьницей, которая вдохновлялась серийным убийцей, заявив, что такой тревожный сигнал нельзя игнорировать.

"Это не единичный случай, а проявление глубинной проблемы, связанной с отсутствием цифровой гигиены и контроля. Только объединив усилия государства, родителей, медиа и общества, мы можем создать безопасную цифровую среду, в которой подрастающее поколение будет расти без искаженных ориентиров и мрачных образцов для подражания", – заключил парламентарий.

Речь идет о 14-летней школьнице из Бердянска, которая убила 7-летнюю девочку, вдохновившись битцевским маньяком Александром Пичушкиным. По версии следствия, она ударила ребенка молотком не менее трех раз в лесополосе, после чего девочка скончалась.

После проведения следственных мероприятий подозреваемую задержали. В ходе допроса она рассказала еще о нескольких жертвах. В настоящее время ведется их поиск.

