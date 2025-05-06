Суд приговорил жителя Подмосковья к 8 годам колонии за убийство сестры

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Суд в Щелкове вынес приговор 35-летнему местному жителю по делу об убийстве сестры. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 января в поселке Лосино-Петровском Свердловского городского округа. Злоумышленник задушил в собственном доме сестру, но вызвал скорую помощь лишь через несколько дней после случившегося. В результате врачи констатировали смерть девушки.

Мужчина был задержан. На допросе он заявил, что сестра плохо себя чувствовала и мешала ему спать. Суд признал злоумышленника виновным в убийстве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима.

Ранее 34-летняя женщина переехала возлюбленного на машине в подмосковной Истре. По данным СК, после произошедшего пострадавшего доставили в больницу с серьезными ранами. Ему частично ампутировали правую конечность.

Женщина была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". На допросе обвиняемая частично признала вину. Она рассказала, что хотела убить сожителя из ревности.

