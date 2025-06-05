Певец Авраам Руссо дал показания в суде по делу о покушении на него

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Певец Авраам Руссо дал показания по делу о покушении на него, обвиняемым в котором проходит личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев. Об этом сообщил адвокат артиста Андрей Алешкин.

По словам юриста, Руссо подробно рассказал о произошедшем, в том числе о том, что он был похищен, а в 2006 году на него было совершено покушение.

"Ответил на вопросы сторон. Сомнений в его правдивости ни у кого не осталось. Надеется, что присяжные вынесут справедливое, обоснованное решение", – сказал адвокат в беседе с РИА Новости.

Дело рассматривалось в закрытом режиме в Московском гарнизонном военном суде с участием коллегии присяжных. Алешкин добавил, что обстановка на заседании была напряженной, а меры безопасности – чрезмерными.

Похищение Руссо произошло в 2004 году. С тех пор шло разбирательство. По версии СК, в январе 2004 года бывший владелец Черкизовского рынка Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага", после чего отвел его к себе в кабинет, где вместе с другими мужчинами избил Руссо.

В 2006 году Исмаилов, из-за личной неприязни к певцу, который отказался от его покровительства, решил убить артиста. Для этого Эльдукаев через посредников нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. 19 августа 2006 года возле одного из домов на Плющихе Демкин выстрелил из автомата не менее шести раз в Руссо и его охранника, которые были в машине. В результате певец получил ранение в бедро.

В 2018 году Исмаилову заочно предъявили обвинение в похищении певца. Еще одному из похитителей артиста Зауру Марданову приговор был вынесен в марте 2022 года. Его осудили на семь лет колонии.

В свою очередь, Эльдукаеву было предъявлено обвинение в 2024 году. Его обвинили в двух убийствах и двух покушениях на убийство. При этом сам он отрицал свою причастность к преступлениям.