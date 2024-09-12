"Коммерсант": подозреваемый в покушении на Авраама Руссо обвиняется в новых убийствах

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Борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву предъявлено обвинение в двух убийствах и двух покушениях на убийство, пишет "Коммерсант".

Как говорится в материале издания, часть упомянутых преступлений относится к 1996 году. Следователи считают, в именно тот период возник конфликт между руководителем фирмы "Зар" Таиром Гуршумовым и гендиректором ТОО КБФ АСТ Тельманом Исмаиловым из-за распределения прибыли от аренды участков на Черкизовском рынке.

Эльдукаев якобы возглавлял охрану Исмаилова. Предположительно, он нашел киллера, который убил Гуршумова и ранил его брата Тальмана Гуршумова.

Кроме того, подозреваемому предъявлено обвинение на участие в покушении на певца Авраама Руссо. Следствие утверждает, что киллер расстрелял автомобиль певца и убил его охранника.

При этом сам Эльдукаев отрицает свою причастность к преступлениям. По его словам, он не состоял в охране Исмаилова и был знаком с ним через третьих лиц.

Похищение Руссо произошло в 2004 году, и с тех пор шло разбирательство по делу. По версии следствия, в январе 2004 года Исмаилов заманил певца в столичный ресторан "Прага", а после отвел его к себе в кабинет, где вместе с другими мужчинами избил. В 2018 году Исмаилову заочно было предъявлено обвинение в похищении певца.

В марте 2022 года одному из похитителей певца Зауру Марданову был вынесен приговор. Его приговорили к семи годам колонии.

Ранее также был задержан еще один подозреваемый в попытке похищения. Им оказался россиянин Владимир Шестопалов. Мужчина был задержан в аэропорту Шереметьево.