В Мытищах шестеро мужчин похитили родственника и попали на видео

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

20 августа шестеро мужчин похитили дальнего родственника одного из них в Мытищах. Момент похищения попал на видеокамеры. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Московской области в своем телеграм-канале.

По версии следствия, поводом для похищения стали денежные разногласия одного из похитителей со своим дальним родственником. Мужчина обратился за помощью к пятерым знакомым, вместе с которыми в течение нескольких дней следил за потерпевшим, а 20 августа совершил похищение в деревне Грибки.

На кадрах, представленных СК, видно, как потерпевший идет по улице, когда к нему сзади подбегает один из злоумышленников. Он вместе с другим похитителем пытается усадить мужчину в черный автомобиль. Однако в этот момент похищенный начинает сопротивляться, и на помощь преступникам подбегает третий мужчина, вместе им удается затащить потерпевшего в машину и скрыться.

Потерпевшего вывезли в домовладение в Солнечногорском городском округе, где удерживали несколько дней, пока злоумышленников не задержали сотрудники силовых структур.

Всем похитителям уже предъявили обвинение по пункту "а" части 2 статьи 126 ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ. Суд отправил обвиняемых под стражу.

Ранее в столице задержали мужчин, которые похищали ценности из автомобилей на парковке одного из ТЦ. Злоумышленники использовали устройство для подавления радиосигнала, когда владельцы блокировали свои машины при помощи брелока, таким образом авто оставалось открытым, и мужчинам удавалось забирать оттуда вещи.

У задержанных изъяли деньги, украденную сумку и технические средства для подавления радиосигнала. Общий ущерб похищений составил больше 270 тысяч рублей.