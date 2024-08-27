"Безопасный город": в Москве задержали мужчин за кражу ценностей из машин

В Москве задержали злоумышленников, которые похищали ценности из автомобилей на парковке одного из торговых центров.

Подозреваемые использовали устройство для подавления радиосигнала, когда владельцы машин блокировали авто при помощи брелока. В результате автомобили оставались открытыми, мужчины залезали в транспорт и забирали вещи.

У задержанных были изъяты наличные деньги, похищенная сумка и технические средства для подавления радиосигнала. Общий ущерб составил больше 270 тысяч рублей.

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