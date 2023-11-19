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19 ноября, 11:00

Общество

Москвичам показали реабилитацию львенка, которого хотели усыпить в Ростове-на-Дону

Москвичам показали реабилитацию львенка, которого хотели усыпить в Ростове-на-Дону

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Подмосковные зоозащитники показали, как проходит реабилитация львенка, которого хотели усыпить в Ростове-на-Дону. К животному там относились как к неживому реквизиту, предлагая всем желающим фотографироваться с ним за деньги. Кроме того, львенка почти не кормили и жестоко обращались, а после решили усыпить.

Об этом узнали неравнодушные люди, которые выкупили животное за 200 тысяч рублей, а затем передали в приют. Выяснилось, что львенок крайне истощен. Еще у него обнаружились ссадины и переломы ребер.

В итоге его выходили и теперь жизни льва ничего не угрожает. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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животныеобществовидеоЕлизавета Якушева
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