В Союзе охраны птиц напомнили, как помочь опьяневшим от ягод пернатым

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Опьяневших пернатых, которые наелись перебродивших ягод и упали на землю, нельзя оставлять на улице. Чтобы они пришли в себя, нужно теплое помещение, небольшая коробка и сваренное вкрутую измельченное яйцо, рассказала Москве 24 сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

Ранее в Сети появилось видео, как девушка идет по улице с зацепившейся за куртку птицей. Позднее пернатая очнулась: ее накормили и отогрели, после чего та улетела. Пользователи предположили, что птица могла опьянеть от перебродивших ягод, что довольно часто бывает осенью.

По словам Черновой, в подобном состоянии пернатых оставлять на улице нельзя: они могут погибнуть от переохлаждения, попасть под машину либо стать жертвой кошек или собак.





Елена Чернова сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог При опьянении и контузии алгоритм помощи одинаков: нужно забрать птицу домой, положить в небольшую коробку и оставить в тихом, темном, теплом месте без внешних раздражителей. Через три-четыре часа она придет в себя.

Пострадавшую стоит накормить и напоить. В качестве угощения идеально подойдет сваренное вкрутую измельченное яйцо, при этом хлеб и печенье давать не стоит, обратила внимание Чернова.

Если птица отказывается от еды – не страшно. Пренебрегать же питьем она вряд ли будет, отметила орнитолог.

"Затем нужно не полениться, дойти до ближайшего лесопарка и выпустить птицу. Многолюдная улица – небезопасная среда для этого", – посоветовала орнитолог.

Если же птица так и не пришла в себя, у нее нарушена координация и она не может летать, необходимо обратиться к ветеринару или орнитологу, заключила Чернова.

Ранее биолог Павел Глазков призвал не кормить белок миндалем. По словам специалиста, в этом орехе много синильной кислоты, которая смертельно опасна для них. Самое оптимальное угощение – фундук, кедровые орехи, тыквенные семечки, изюм и курага, перечислил он.