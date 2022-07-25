Врач назвал возможные пути передачи оспы обезьян

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Оспа обезьян может передавать воздушно-капельным, контактно-бытовым и половым путем, сообщает "Радио 1" со ссылкой на главврача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова.

"Оспа обезьян вызывается вирусом, который передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и половым путем. Здесь, скорее всего, заболевание было передано контактно-бытовым способом: при проведении процедуры тату вирус попал в кожу. Видимо, инструменты не были обработаны, и клиенты заболели. Не исключен и воздушно-капельный путь передачи", – отметил он, комментируя выявление очага инфекции в тату-салоне в Испании.

По словам специалиста, экипажи и сотрудники авиакомпаний имеют алгоритм действий при выявлении симптомов заболевания на борту самолета. В данном случае информацию о возможном случае оспы обезьян сообщают в наземные службы московского аэропорта, которые встречают пассажира с симптомами и проводят необходимые мероприятия.

Осипов подчеркнул, что в Московской области готовы к возможным случаям заболевания.

"Имеются резервные боксы в инфекционных больницах. Все необходимое – медикаменты, оборудование, расходные материалы и средства защиты – есть в запасе", – добавил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни человека нет.

